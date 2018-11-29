2018-11-29T06:40:40+03:00
Происшествия

В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков

Спасатели говорят, что шансы найти людей многократно возросли
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Район поисков в Приисковом Фото: ГУ МЧС по ХакасииРайон поисков в Приисковом Фото: ГУ МЧС по Хакасии
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В Приисковом продолжаются поиски четырех пропавших снегоходчиков (трое мужчин из Красноярского края, одна девушка из Хакасии). С рассветом поисковики начали обследовать квадрат, где накануне обнаружены следы пропавших - три снегохода, на которых они уехали и лежка (небольшое убежище из снега и веток, где люди ночевали).

В ГУ МЧС по Хакасии говорят, что шансы найти людей выросли.

- Значительно сократился район поиска, - комментируют в пресс-службе регионального МЧС. - И это главное, потому как до сих пор точное направление движения пропавшей группы было неизвестно и поисковикам приходилось довольствоваться любыми слухами и сплетнями. А их, как вы понимаете, было очень много. Туристы не были накрыты лавиной на марше, что дает определенные надежды на то, что раненых среди них не было.

Напомним, четыре туриста потерялись в Приисковом 24 ноября, когда республику накрыло снежной бурей, и скорость ветра достигала 35 метров в секунду.

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