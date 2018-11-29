Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска

СЕГОДНЯ 06:22 2018-11-29T06:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые экскурсионные автобусы, купленные к Универсиаде, протестировал накануне глава Красноярска Сергей Еремин. Первой группе экскурсантов он показал «душевные» автобусы, которые брендированы специальным слоганом: «Красноярск – душа и сила Сибири». Отчет и презентация новых автобусов - на страничке мэра в Инстаграм.

- Автобус имеет свою красноярскую идентичность - «Красноярск – душа и сила Сибири», - сказал экскурсантам мэр. - Я думаю, это станет в дальнейшем нашим брендом, а автобус будет хорошо олицетворять содержательную часть души и силы нашего могучего Красноярска.

Добавим, что для экскурсий разработано 8 тематических маршрутов по городу: можно посмотреть на светящиеся мосты или парк под облаками «Покровский». Ходить автобус будет с декабря от Триумфальной арки, цена экскурсии - 250 рублей.