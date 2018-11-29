ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:46 2018-11-29T05:46:30+03:00

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В матче чемпионата России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» нанес поражение «Динамо» (Казань). Встреча проходила накануне в Красноярске. Болельшики отметили, что игру гости начали динамичнее, а «Енисей» некоторое время разогревался. Однако уже через четверть часа счет нашей победе открыл Алмаз Миргазов (на 29-й минуте, а затем - на 76-й). За Миргазовым сразу же отметились Александр Егорычев (31) и Виктор Чернышев (37, 70), на перерыв команды уходили со счетом 3:0.

Во втором тайме гости начали наверстывать: отличились Олег Рязанов (53), Сергей Обухов (60). Опасным моментом могло стать пенальти Дениса Горячева, но мяч отбил Вячеслав Лисак. Дальше «Енисей» только усиливал давление на «Динамо». Дубли оформили Миргазов и Чернышев. Затем отличились Сергей Ломанов (82) и Вячеслав Вдовенко (84). У «Динамо» на эту серию мячей ответил Игорь Ларионов (88).

Добавим, что это третья подряд победа красноярской команды.