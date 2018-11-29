В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады

СЕГОДНЯ 05:25 2018-11-29T05:25:37+03:00

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В этом году в центре Красноярска появится необычный каток. Каток на Театральной площади, как рассказали в администрации города, впервые будет музыкальным и оригинальным по оформлению. Его оформят в стиле ХХIХ Всемирной зимней Универсиады-2019. Открытие не за горами. Опробовать лед здесь можно будет уже 20 декабря. В 17.00 здесь откроется «Белая ярмарка», а заодно можно буде и прокатиться с ветерком.

О том, чтобы погреться, беспокоиться не стоит. Здесь появится теплая раздевалка, а неподалеку установят кофе-машины. Коньки можно будет взять в прокат. Вопрос с туалетом тоже решен. Добавим, что на «Белой ярмарке» будет множество развлечений, а перекусить можно будет, попробовав блюда разных кухонь.

Что касается катка, то вход на него будет стоить 100 рублей, прокат коньков – 100 рублей. Детям до 14 лет со своими коньками вход бесплатный.