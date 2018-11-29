2018-11-29T05:25:37+03:00
Общество

В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады

Он откроется 20 декабря
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вход на каток - 100 рублейВход на каток - 100 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В этом году в центре Красноярска появится необычный каток. Каток на Театральной площади, как рассказали в администрации города, впервые будет музыкальным и оригинальным по оформлению. Его оформят в стиле ХХIХ Всемирной зимней Универсиады-2019. Открытие не за горами. Опробовать лед здесь можно будет уже 20 декабря. В 17.00 здесь откроется «Белая ярмарка», а заодно можно буде и прокатиться с ветерком.

О том, чтобы погреться, беспокоиться не стоит. Здесь появится теплая раздевалка, а неподалеку установят кофе-машины. Коньки можно будет взять в прокат. Вопрос с туалетом тоже решен. Добавим, что на «Белой ярмарке» будет множество развлечений, а перекусить можно будет, попробовав блюда разных кухонь.

Что касается катка, то вход на него будет стоить 100 рублей, прокат коньков – 100 рублей. Детям до 14 лет со своими коньками вход бесплатный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков
Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска
ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске
На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок
В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья
«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске
В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку
Водителя, виновного в гибели пяти красноярцев под Шерегешем, осудили на пять лет
В Красноярске работникам швейного предприятия платили зарплату ниже минимальной
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший
На севере Красноярского края мать заставляла больных детей побираться
В Красноярске задержали предполагаемого стрелка, убившего в гаражах породистого пса
Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют: когда и зачем
В Хакасии гражданка сожгла ворованную норковую шубу: не приняли в ломбард
На обеспечение питьевой водой села Красноярского края получат 700 миллионов рублей
Глава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районов
Депутаты красноярского Горсовета считают, что неплохо было бы закрыть к Универсиаде пивные магазины
Красноярский олимпиец Николай Олюнин вынужден сам оплачивать свое лечение
Под Красноярском открылся магазин с сувенирами из исправительной колонии
В Красноярске пройдут масштабные учения ФСБ
В Красноярске меняется схема движения из-за открытия развязки на Волочаевской
В Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомого
В Красноярске выбрали «Королеву Сибири»
В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенок
В Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 года
СМИ: глава Красноярска отправит в отставку руководителей двух районов города
В Красноярске в районе остановки «ДК им. 1 Мая» не осталось и следа от павильонов