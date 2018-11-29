2018-11-29T05:05:29+03:00
Происшествия

На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок

Предположительно - был пьян
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Минувшей ночью на Северном шоссе в Красноярске произошла крупная авария: водитель Honda CRV на полной скорости врезался в бетонное ограждение на повороте. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсетях. В результате вся передняя часть авто смята, колес нет, у машины - лужа крови. Как рассказали в ГИБДД, мужчину после аварии медики повезли в реанимацию. Однако, как пишут его знакомые в соцсети, спасти мужчину не удалось - слишком тяжелые травмы. По их информации, он умер по дороге в больницу.

Возможной причиной ДТП красноярские водители называют гололед, на котором мужчина не смог удержать машину, и алкоголь.

- По нему сложно было сказать, пьян он или нет. В тяжелом он состоянии был. Но запах алкоголя в салоне был сильный, - отмечают очевидцы страшной аварии.

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