2018-11-29T04:38:30+03:00
Здоровье

В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья

Ежегодно на такую компенсацию регион тратит 30 миллионоов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Потребность в фельдшерах остро стоит в краеПотребность в фельдшерах остро стоит в краеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае 112 медиков воспользовались возможностью получить от государства компенсацию за аренду жилья. Напомним, в крае закон «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам» действует с прошлого года. Согласно ему, врач имеет право на компенсацию аренды жилья - до 10 тысяч рублей. Накануне депутаты Заксобрания края рассмотрели поправки к закону, которые распространят его и на младший медперсонал.

Есть ряд условий, которые медик должен соблюсти, чтобы получить компенсацию. Затраты на аренду жилья возмещаются на срок не более 5 лет. При этом необходим договор с медицинской организацией – их перечень ежегодно утверждает исполнительная власть края. На компенсацию сегодня тратиться 30 миллионов рублей. Добавим, что в сельских территориях резкая нехватка фельдшеров. В будущем году введут в работу 49 фельдшерско-акушерский пунктов, и потребность в них возрастет еще на 200 человек.

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