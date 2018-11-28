СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-28T17:15:06+03:00

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В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку. Когда-то на этом месте проводилось главное городское празднество. Привозили из тайги высокую живую ель, украшали ее гирляндами. Устанавливали горки и снежные фигуры.

Но накануне 100-летнего юбилея вождя мировой революции, в 1970 году, на площади соорудили памятник и с тех пор народных гуляний в Новый год тут не проводилось. Вроде как считалось неполиткорректным соседство светской елки с идеологом мирового коммунизма Ильичом.

Но в этом году администрация города решила возродить традицию. Искусственную ель высотой в 22 метра начали устанавливать в центре площади, между памятником Ленину и зданием правительства края. Ее будет окружать «Парк света», состоящий из нескольких фотозон, световых локаций и арт-объектов. Тут «Поле множества огней», «Световой тоннель», «Аллея желаний», «Сквер влюбленных», а также каток.