2018-11-28T15:49:07+03:00
Происшествия

Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку

Есть информация, что его травили в школе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе запискуСледком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе запискуФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом следственном комитете подтвердили информацию о том, что в Лесосибирске из окна квартиры на пятом этаже выпал 10-летний школьник. Это случилось около 17 часов 50 минут 27 ноября. Очевидцами падения стали несколько человек. Они вызвали «Скорую помощь», рассказали, что после падения мальчик был жив. Его доставили в реанимационное отделение городской больницы с тяжелыми травмами, врачам удалось его спасти.

В квартире следователи обнаружили записку, которую, возможно, оставил сам школьник. Что в ней написано, не разглашается. А вот о причинах, по которым мальчик решился на отчаянный шаг, можно догадаться. Говорят, что он перевелся в новую школу и в первый же день у него произошел конфликт с новым одноклассником. Всю вину за драку класс свалил на новичка.

По данному факту началась проверка. Затем будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело. Также в следкоме добавили, что семья состоит на учете как находящаяся в опасном положении. В ней воспитываются трое детей.

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