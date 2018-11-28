2018-11-28T15:28:08+03:00
Происшествия

Водителя, виновного в гибели пяти красноярцев под Шерегешем, осудили на пять лет

Отбывать их он будет в колонии-поселении
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Водителя, виновного в гибели пяти красноярцев под Шерегешем, осудили на пять лет. Фото: соцсетиВодителя, виновного в гибели пяти красноярцев под Шерегешем, осудили на пять лет. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Водителя, виновного в гибели пяти красноярцев и одного кемеровчанина под Шерегешем, осудили на пять лет. Отбывать их он будет в колонии-поселении. Суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, что авария произошла в ночь с 22 на 23 февраля. Автобус двигался из Красноярска в направлении горнолыжного курорта. В салоне находились 48 пассажиров, все они планировали провести в Шерегеше три выходных дня. Очевидцы потом рассказали, что автобус мчался на недопустимой скорости – более 90 километров в час. Его занесло на встречную полосу в тот момент, когда там двигался грузовик. В результате водитель грузовика и пять туристов погибли. Еще около десяти получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Уголовное дело рассматривалось в суде Кемеровской области. У сторон еще есть время на то, чтобы обжаловать приговор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку
В Красноярске работникам швейного предприятия платили зарплату ниже минимальной
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший
На севере Красноярского края мать заставляла больных детей побираться
В Красноярске задержали предполагаемого стрелка, убившего в гаражах породистого пса
Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют: когда и зачем
В Хакасии гражданка сожгла ворованную норковую шубу: не приняли в ломбард
На обеспечение питьевой водой села Красноярского края получат 700 миллионов рублей
Глава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районов
Депутаты красноярского Горсовета считают, что неплохо было бы закрыть к Универсиаде пивные магазины
Красноярский олимпиец Николай Олюнин вынужден сам оплачивать свое лечение
Под Красноярском открылся магазин с сувенирами из исправительной колонии
В Красноярске пройдут масштабные учения ФСБ
В Красноярске меняется схема движения из-за открытия развязки на Волочаевской
В Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомого
В Красноярске выбрали «Королеву Сибири»
В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенок
В Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 года
СМИ: глава Красноярска отправит в отставку руководителей двух районов города
В Красноярске в районе остановки «ДК им. 1 Мая» не осталось и следа от павильонов