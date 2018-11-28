Водителя, виновного в гибели пяти красноярцев под Шерегешем, осудили на пять лет

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-28T15:28:08+03:00

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Водителя, виновного в гибели пяти красноярцев и одного кемеровчанина под Шерегешем, осудили на пять лет. Отбывать их он будет в колонии-поселении. Суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, что авария произошла в ночь с 22 на 23 февраля. Автобус двигался из Красноярска в направлении горнолыжного курорта. В салоне находились 48 пассажиров, все они планировали провести в Шерегеше три выходных дня. Очевидцы потом рассказали, что автобус мчался на недопустимой скорости – более 90 километров в час. Его занесло на встречную полосу в тот момент, когда там двигался грузовик. В результате водитель грузовика и пять туристов погибли. Еще около десяти получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Уголовное дело рассматривалось в суде Кемеровской области. У сторон еще есть время на то, чтобы обжаловать приговор.