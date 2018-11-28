В Красноярске работникам швейного предприятия платили зарплату ниже минимальной

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-28T14:57:29+03:00

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В Красноярске работникам швейного предприятия «Покров» платили заработную плату в размере ниже минимальной. По закону МРОТ – это гарантированный минимальный размер оплаты труда работающего человека за полноценно отработанный месяц, ниже которого работодатель не имеет права начислять. Однако на данном швейном предприятии администрация, по видимому, установила свои расценки.

После проведенной проверки прокуратура внесла «Покров» в список предприятий-должников по заработной плате. Заработную плату работникам заставили пересчитать за период с 1 января по 30 сентября 2018 года. 192 человека, в основном швеи, должны дополучить в общей сумме 3 620 531 рублей. В среднем получается по 18 857 рублей на человека.

В отношении предприятия вынесено представление. На гендиректора завели дело об административном правонарушении, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

Добавим, что «Покров» работает в Красноярске с 1992 года, изготавливает большой ассортимент специализированной одежды и обуви для активного отдыха, форменной одежды и обмундирования для силовых структур.