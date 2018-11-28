2018-11-28T14:15:00+03:00
Происшествия

В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший

Еще три человека с травмами доставлены в больницу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший. Фото пресс-службы ГИБДДВ Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший. Фото пресс-службы ГИБДД
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В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла сегодня, 28 ноября, ранним утром на 1160-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Нижняя Пойма Нижнеингашского района. По предварительным данным 46-летний водитель автобуса не предоставил преимущество в движении грузовику «Хендай» на перекрестке неравнозначных дороге. Произошло столкновение.

В результате происшествия 30-летний водитель грузовика погиб на месте. Еще три человека серьезно пострадали: 43-летний пассажир грузовика, водитель автобуса и его 54-летняя пассажирка, классный руководитель. Школьников в салоне не было. Пострадавших доставили в больницу.

- Было установлено, что школьный автобус принадлежит Решотинской школе №1 и ежедневно забирает детей (12 человек) из поселка Курдояки. В момент ДТП водитель как раз ехал за детьми, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД.

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