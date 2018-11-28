2018-11-28T13:41:50+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края мать заставляла больных детей побираться

А ее сожитель их избивал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края мать заставляла больных детей побиратьсяНа севере Красноярского края мать заставляла больных детей побиратьсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туруханском районе полиция завела уголовное дело на мать троих детей за неисполнение родительских обязанностей. То, в чем ее обвиняют, с трудом укладывается в голове. В краевой прокуратуре «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этой истории.

Женщина в прямом смысле морила голодом своих детей. Им нечасто перепадало поесть в своем доме, и тогда они уходили к друзьям или просто знакомым в надежде, что их покормят. Спасибо добрым людям – не отказывали в тарелке супа. Зачастую дети брались подработать – помогали сельчанам по хозяйству. Но деньги, которые они получали, мать забирала себе и тратила на выпивку.

Сожитель матери нередко поднимал руку на ее сына, но мать не вмешивалась. Ее совершенно не заботило здоровье детей. Даже когда двое из них серьезно заболели, она все равно отправляла их зарабатывать для нее деньги.

В настоящее время двое из трех детей живут в соседнем поселке у своей тети, сестры матери. Она заботится о них. А прокуратура добивается, чтобы мать наказали за ее жестокость и бесчеловечное отношение.

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