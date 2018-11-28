2018-11-28T13:09:17+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали предполагаемого стрелка, убившего в гаражах породистого пса

На мужчину завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали предполагаемого стрелка, убившего в гаражах породистого псаВ Красноярске задержали предполагаемого стрелка, убившего в гаражах породистого псаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Напомним, что в минувшую пятницу 23 ноября в социальных сетях появилось шокирующее видео, снятое в гаражном массиве в Солнечном. Некий автомобилист останавливается возле сидящего у дороги пса, открывает дверь машины и стреляет в него. После чего тяжело раненое животное бросилось в офис гаражного кооператива, где находился его хозяин. К сожалению, таксик по кличке Гена умер спустя несколько минут в ветеринарной клинике.

Возмущенные этим красноярцы в соцсетях провели целое расследование и установили личность предполагаемого стрелка. А когда владелец Гены подал заявление в полицию и оперативники провели проверку, эти подозрения подтвердились.

Стрелком оказался 34-летний местный житель, известный многим как владелец тату-студии, администратор охотничьего сообщества во ВКонтакте и любитель пострелять рябчиков для супа. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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