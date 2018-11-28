СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-28T12:06:51+03:00

Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют: когда и зачем. Фото: ГИБДД по краю

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Дорогу из Красноярска в аэропорт обещают перекрыть завтра, в четверг, 29 ноября. Мера эта вынужденная, но автомобилистов просят не паниковать. Движение возле путепровода остановится всего на полтора часа, с 12:30 до 14:00. На путепроводе будут менять поврежденную балку. Об этом сообщили в федеральном управлении автомобильных дорог «Енисей».

Мост был поврежден в начале октября, когда ехавший со стороны Ачинска грузовик с поднятым кузовом зацепил элемент моста. Водителя тогда с травмами увезли в больницу. Мост временно укрепили, затем срочно стали готовиться к ремонту. Сложность заключалась в том, что уникальную балку ценой в 2 миллиона рублей пришлось изготавливать на заказ.

Главное сейчас – провести замену балки. Все остальные работы, включая благоустройство территории, проведут в течение недели. Автомобилистам стоит взять на заметку информацию о перекрытии трассы. Если переждать время не получается, тогда можно объехать участок.