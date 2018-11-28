В Хакасии гражданка сожгла ворованную норковую шубу: не приняли в ломбард

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-28T11:32:34+03:00

Так не доставайся же ты никому

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Жительница хакасского города Черногорска несказанно удивила даже видавших виды полицейских. Сначала украла у знакомой дорогую норковую шубу. Потом сожгла ее в печи. Как хотите, так это и понимайте. Женская логика – она такая.

В полиции города «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что накануне в дежурную часть обратилась местная жительница и заявила о пропаже норковой шубы. Вещь исчезла прямо из квартиры, висела на вешалке у двери и словно сама ушла.

Оперативники, однако, в такую версию не поверили и начали искать того, кто помог этой шубе уйти без позволения хозяйки.

Долго искать не пришлось. Под подозрение попала 27-летняя подруга потерпевшей. По предварительной версии накануне инцидента в квартире заявительницы собралась на застолье веселая компания. Одна из участниц посиделок улучила момент, прихватила с вешалки хозяйскую шубейку и – прямиком в ломбард.

Но там оценщик посмотрел товар и отказался принимать его. Раздосадованная гражданка пришла домой и затолкала шубу в печь. А потом наблюдала, как огонь уничтожает пушнину. Теперь за это ей грозит до 5 лет свободы.