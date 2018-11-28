На обеспечение питьевой водой села Красноярского края получат 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-28T11:00:26+03:00

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На обеспечение сел питьевой водой Красноярский край получит из федерального бюджета сумму в размере почти 730 миллионов рублей. Об этом сегодня говорили депутаты Законодательного собрания края на заседании совета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На эти деньги планируется отремонтировать объекты водоснабжение, которые нуждаются в этом, а также построить новые там, где население испытывает нехватку источников чистой воды.

Также обсуждался ряд других вопросов, касающихся бюджета на 2019 год и предстоящие 2020-2021 годы. Так, объем дополнительных средств на реализацию программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» составит 187,8 миллионов рублей в 2019 году, 255,5 миллионов и 486,2 миллионов последующие.

Общая сумма финансирования госпрограммы по реформированию и модернизации ЖКХ на 2019 год составит 10,4 миллиарда рублей.

Добавим, что окончательное чтение документа запланировано на 6 декабря.