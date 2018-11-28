2018-11-28T08:51:16+03:00
Спорт

Красноярский олимпиец Николай Олюнин вынужден сам оплачивать свое лечение

Чиновники спорта, видимо, забыли о нем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский олимпиец Николай Олюнин вынужден сам оплачивать свое лечение. Фото: страница спортсмена в соцсетиКрасноярский олимпиец Николай Олюнин вынужден сам оплачивать свое лечение. Фото: страница спортсмена в соцсети
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Красноярский сноубордист Николай Олюнин получил серьезную травму в феврале этого года на Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхане. Болельщики помнят этот полуфинал: Николай летел по трассе с горы и вдруг упал. После проведенного обследования стало ясно: нога сломана в трех местах. А ведь Олюнин претендовал на медаль. В итоге длительное лечение и реабилитация.

На 30 ноября ему назначена заключительная операция в Германии, после нее сноубордист планируется вернуться в большой спорт. Но, увы, оплачивать операцию ему придется за свой счет. Об этом сообщили Новости ТВК со ссылкой на личную страницу Олюнина в Фейсбуке. В соцсети он посетовал, что ему пришлось взять в кредит 1 миллиона рублей – столько стоит операция. Потому что помощи от спортивных чиновников не дождался.

Однако вскоре Николай удалил свой пост. А федерация сноуборда прокомментировала, что выделит именитому спортсмену финансы и компенсирует его лечение полностью.

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