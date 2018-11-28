Под Красноярском открылся магазин с сувенирами из исправительной колонии

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-28T08:36:26+03:00

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В поселке Емельяново открылся магазин с товарами, которые производят заключенные исправительной колонии № 36. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИНа.

Найти этот магазин просто – он расположился на муниципальном рынке по адресу: улица Московская, 184 г. А продукция здесь эксклюзивная, такую ни в одном другой месте не найти. Товар штучный. Тут вам масса различных сувениров: деревянные кружки и ложки, иконы, рыболовные наборы, плетеные корзины из лозы, шкатулки, четки и многое другое. Также к услугам покупателей добротные швейные изделия: полевые костюмы, сигнальные жилеты, одеяла, подушки и многое другое. Так что в преддверии новогодних праздников здесь можно выбрать хороший подарок. И, что намаловажно, по доступной цене. Вся продукция сертифицирована и экологически чистая.

Особого внимания заслуживает мыло, произведенное в ОИК-36. При низкой цене и высоком качестве оно является всегда ходовым товаром на различных ярмарках.

Осталось добавить, что магазин работает 3 дня в неделю: среда, пятница и суббота.