В Красноярске пройдут масштабные учения ФСБ

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-28T07:07:00+03:00

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В Красноярске сегодня, 28 ноября, оперативный штаб проводит масштабные антитеррористические учения. Жителей города просят не пугаться, если на улицах появится большое количество нарядов полиции и других силовых структур. Они могут скапливаться возле административных зданий и объектов массового посещения людей.

Не нужно удивляться и тому, что на дорогах появится специальная техника. Кое-где из-за нее, возможно, будет затруднено дорожное движение. Однако автомобилистов просят отнестись к этому спокойно, ведь подобные мероприятия проводятся для того, чтобы в случае реальной угрозы силовики могли четко и слаженно защитить мирное население.

- Просим красноярцев с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФСБ Росси по краю.