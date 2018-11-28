В Красноярске меняется схема движения из-за открытия развязки на Волочаевской .

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-28T06:54:09+03:00

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В Красноярске в связи с открытием левобережной развязки на улице Волочаевской, меняется схема движения транспорта на двух прилегающих улицах – Бебеля и Радищева. Предварительно объявлено, что развязка откроется 30 ноября, то есть уже в ближайшую пятницу. И, похоже, планы в последний момент уже не изменятся.

По информации, озвученной в администрации города, для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах Бебеля и Радищева появятся новые постоянные дорожные знаки. На этих улицах будет запрещено движение на участках от Корнеева до Волочаевской. Проезжать по этим участкам смогут только жители домов:

- на Бебеля – 35, 37, 39, 41, 43

- на Радищева – 26, 28, 30, 32, 34.

А также спецтранспорт оперативных и коммунальных служб. Дорожные знаки «Движение запрещено» появятся в районе дома № 38 на Бебеля и в районе дома № 26 на Радищева.

Кроме того, дорожные знаки «Въезд запрещен» будут установлены в районе дома № 44 на Бебеля и в районе дома № 34 на Радищева. Таким образом, въезд с этих улиц на Волочаевскую, а также въезд с Волочаевской на Бебеля и Радищева будет невозможен.

Новая схема организации движения начнет действовать с 08.00 30 ноября в постоянном режиме.