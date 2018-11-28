2018-11-28T06:32:17+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомого

Потерпевшего спасли случайные прохожие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомогоВ Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомогоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске мужчина на бегу пытался убить своего знакомого. Как и зачем – в деталях этого преступления разбирался Советский районный суд. 26 ноября там состоялось заседание и был вынесен приговор обвиняемому в покушении на убийство.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. В марте прошлого года на стройке возле торгового комплекса «Кристалл» потерпевший и подсудимый спорили на вполне мирную тему. Они обсуждали строительство. Спор перешел в словесный конфликт.

Неожиданно один из оппонентов достал нож и дважды ударил второго в область шеи и левого уха. Раненый бросился бежать. Осужденный – за ним. На бегу он выкрикивал угрозы, снова несколько раз пытался ударить раненного ножом. А когда догнал его и повалил на землю, чуть не привел свою угрозу в исполнение. К счастью, в тот момент рядом были свидетели, которые обезоружили мужчину и спасли его жертву.

На суде у обвиняемого была мощная защита. Обвиняемый свою вину не признал и настаивал на том, что сам спасался от нападения. Тем не менее присяжные заседатели признали его виновным, а судья назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако приговор в законную силу пока не вступил – у сторон есть время его обжаловать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске пройдут масштабные учения ФСБ
В Красноярске меняется схема движения из-за открытия развязки на Волочаевской
В Красноярске выбрали «Королеву Сибири»
В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенок
В Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 года
СМИ: глава Красноярска отправит в отставку руководителей двух районов города
В Красноярске в районе остановки «ДК им. 1 Мая» не осталось и следа от павильонов
Под Красноярском электричка сбила 13-летнего подростка
Финалистов фотоконкурса «Самая красивая мама – 2» приглашают на торжественное награждение
В Красноярске за загрязнение воздуха на два месяца закрыли два предприятия
Житель Красноярска поругался с женой и написал на нее заявление об угоне их общей машины
На Кремлевскую елку от Красноярского края поедут 90 школьников
В Красноярске молодому человеку за жестокое убийство девушки и надругательство над трупом дали 22 года
В Красноярске из лесных массивов выпилят старые и больные деревья
В Шушенском районе приятели убили мужчину, который попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины
Красноярцев приглашают обсудить актуальную схему теплоснабжения города на следующий год
Управляющие компании Красноярска не должны резко повышать плату за услуги ЖКХ
В Красноярском крае в тазу с водой утонул 9-месячный малыш, за которым присматривала 14-летняя сестра
Почти везде плохо: во всех районах Красноярска датчики, показывающие загрязнение, зашкаливают
Деньги прилюдно не считать, с расстегнутой сумкой не ходить: красноярские полицейские предупреждают о карманниках
Почти 500 000 миллионов рублей выделяют Красноярску на переселение людей из ветхого жилья
Школы Красноярска приглашают на свои спортплощадки не школьников
В Красноярске бастуют ассенизаторы – они не принимают заказы на откачку септиков
Остановился в сугроб: в Назарове инспекторы в ходе погони задержали пьяного «повторника»
Красноярск «обвяжут» зеленым поясом
Молодая жительница Красноярска «выписала» гашиш из Амстердама
Под Красноярском уберут два самых неудобных для автомобилистов железнодорожных переезда