В Красноярске мужчина на бегу пытался убить знакомого

СЕГОДНЯ 06:32 2018-11-28T06:32:17+03:00

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В Красноярске мужчина на бегу пытался убить своего знакомого. Как и зачем – в деталях этого преступления разбирался Советский районный суд. 26 ноября там состоялось заседание и был вынесен приговор обвиняемому в покушении на убийство.

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. В марте прошлого года на стройке возле торгового комплекса «Кристалл» потерпевший и подсудимый спорили на вполне мирную тему. Они обсуждали строительство. Спор перешел в словесный конфликт.

Неожиданно один из оппонентов достал нож и дважды ударил второго в область шеи и левого уха. Раненый бросился бежать. Осужденный – за ним. На бегу он выкрикивал угрозы, снова несколько раз пытался ударить раненного ножом. А когда догнал его и повалил на землю, чуть не привел свою угрозу в исполнение. К счастью, в тот момент рядом были свидетели, которые обезоружили мужчину и спасли его жертву.

На суде у обвиняемого была мощная защита. Обвиняемый свою вину не признал и настаивал на том, что сам спасался от нападения. Тем не менее присяжные заседатели признали его виновным, а судья назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако приговор в законную силу пока не вступил – у сторон есть время его обжаловать.