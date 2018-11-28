2018-11-28T06:11:08+03:00
Общество

В Красноярске выбрали «Королеву Сибири»

Победительница отправится на Тайвань
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске выбрали «Королеву Сибири». Фото Академии международных конкурсов красотыВ Красноярске выбрали «Королеву Сибири». Фото Академии международных конкурсов красоты
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В Красноярске выбрали «Королеву Сибири». Очередной конкурс красоты с географической и возрастной привязкой провела «Академия международных конкурсов красоты». Она известна тем, что организовывает массу подобных мероприятий – «Мисс фотоулыбка», «Миссис мира», «Мисс земного шара», «Мисс экология вселенной» и так далее.

На сей раз в конкурсе участвовали замужние женщины в возрасте от 23 до 46 лет. Участницы демонстрировали умение держаться на сцене, творческие способности, а так же отвечали на вопросы в интеллектуальном этапе.

Надо отдать должное, все 16 участниц выглядели как истинные королевы. А победительницей и «Королевой Сибири» стала 33 летняя Ольга Дубко, профессиональная вокалистка. Первой вице-миссис признана Екатерина Веинбергер из Лесосибирска, второй – Алена Восполит из Красноярска.

Победительница получила приглашение на участие в масштабном международном конкурсе красоты «Миссис Бриллиант Мира 2019 » который пройдет на Тайване. Там она бросит вызов соперницам из 30 стран мира.

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