В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенок
В Лесосибирске из окна квартиры, которая находится на 5-м этаже многоквартирного дома на улице Белинского, выпал ребенок. Мальчишке – 10 лет. Причины падения никто не знает. Информация появилась накануне, 27 ноября, в паблике «ЧП Лесосибирск» во ВКонтакте.
Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют. Но само ЧП подтверждают несколько очевидцев. Они уверяют, что мальчик сам открыл пластиковое окно.
«Мальчик упал на аллейку и что странно на 5 этаже окна были закрыты, может его кто вытолкнул» (орфография полностью сохранена - прим.ред.) - пишет один из пользователей соцсетей. На что ему ответили, что окно за братом закрыла младшая сестренка. Родителей в тот момент дома не было, они были в магазине.
Ребенка на «Скорой» доставили в больницу. Есть информация, что он жив, находится в реанимации или уже переведен в травматологическое отделение.