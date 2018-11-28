2018-11-28T05:44:12+03:00
Происшествия

В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенок

Мальчик жив и находится в реанимации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенокВ Лесосибирске из окна 5-го этажа выпал десятилетний ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Лесосибирске из окна квартиры, которая находится на 5-м этаже многоквартирного дома на улице Белинского, выпал ребенок. Мальчишке – 10 лет. Причины падения никто не знает. Информация появилась накануне, 27 ноября, в паблике «ЧП Лесосибирск» во ВКонтакте.

Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют. Но само ЧП подтверждают несколько очевидцев. Они уверяют, что мальчик сам открыл пластиковое окно.

«Мальчик упал на аллейку и что странно на 5 этаже окна были закрыты, может его кто вытолкнул» (орфография полностью сохранена - прим.ред.) - пишет один из пользователей соцсетей. На что ему ответили, что окно за братом закрыла младшая сестренка. Родителей в тот момент дома не было, они были в магазине.

Ребенка на «Скорой» доставили в больницу. Есть информация, что он жив, находится в реанимации или уже переведен в травматологическое отделение.

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