2018-11-28T05:16:40+03:00
Происшествия

В Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 года

Наказание оказалось для него неожиданно суровым
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 годаВ Канске мужчина «заминировал» квартиру матери и лишился свободы на 3,5 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске мужчина «заминировал» квартиру своей матери. Наказание оказалось для него неожиданно суровым – теперь ему придется отбывать наказание в колонии общего режима 3,5 года. Там при помощи трудотерапии его отучат от хулиганства.

В пресс-службе полиции Канска «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали суть этой истории. 37-летний мужчина, к слову, ранее уже судимый, пришел в гости к матери. Он был пьян и вел себя буйно, поэтому пожилая женщина побоялась впустить его в квартиру. По-хорошему попросила его вернуться домой. Сын разозлился и позвонил в полицию, сообщил о подозрительном предмете в подъезде, якобы лежавшем у дверей квартиры его матери.

Полиция отработала вызов по полной: на место приехали оперативники и спецслужбы. Осмотрели дом и подъезд от чердака и до подвала. И никакой бомбы не нашли. А уж вычислить звонившего по сотовому в наше время не составляет никакого труда. Так что вскорости лже-террориста задержали.

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