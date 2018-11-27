СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-27T19:23:43+03:00

После сноса везде остались фундаменты от магазинов, торчащая из асфальта арматура, мусор. Но территорию постепенно приводят в порядок. На этот раз очередь дошла до остановки в Ленинском районе. Фото: "Городские новости"

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В Красноярске в районе остановки «ДК им. 1 Мая» не осталось и следа от павильонов, территорию в этом районе привели в порядок. Об этом рассказывают «Городские новости».

Напомним, несколько месяцев назад в краевом центре во всех районах стали сносить торговые павильоны. Первыми «под прицел» попали торговые точки главных, магистральных улиц. На правобережье павильоны сносили по всему проспекту «Красноярский рабочий».

Особенно много ларьков было на остановках «Торговый центр «Красноярье» и «ДК им. 1 Мая». После сноса везде остались фундаменты от магазинов, торчащая из асфальта арматура, мусор. Но территорию постепенно приводят в порядок. На этот раз очередь дошла до остановки в Ленинском районе.

- Смысл сноса незаконных сооружений в том, чтобы сделать наш Красноярск красивым и благоустроенным, чтобы освободившиеся территории использовались жителями. Поэтому снести павильоны мало – нужно ещё и благоустроить. Сегодня мы справились с поставленной задачей: ремонт на всех участках завершен. В результате в районе появились новые газоны и пешеходные дорожки, - прокомментировал глава администрации района Андрей Бардаев.