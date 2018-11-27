СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-27T17:07:21+03:00

Инспекторы провели внеплановые проверки и выяснили, что предприятия работали без разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске за загрязнение воздуха на два месяца закрыли два предприятия. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе в регионального министерства экологии и рационального природопользования.

На выбросы этих двух организаций неоднократно жаловались горожане. Инспекторы провели внеплановые проверки и выяснили, что предприятия работали без разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ.

- Хочется поблагодарить жителей Красноярска за активную позицию. Информация о нарушениях природоохранного законодательства со стороны предприятий в министерство поступают регулярно. Инспекторы оперативно выезжают на место для проведения контрольно-надзорных мероприятий. В настоящее время ведомство проводит 15 проверок предприятий. Если факт нарушения экологического законодательства подтвердится, то они будут привлечены к ответственности, – прокомментировала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.