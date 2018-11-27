2018-11-27T15:21:38+03:00
Общество

Житель Красноярска поругался с женой и написал на нее заявление об угоне их общей машины

Мужчину будут судить за ложный донос
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска поругался с женой и написал на нее заявление об угоне их общей машины. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

По данным оперативников этот житель краевого центра сам пришел в отдел полиции №5. Мужчина написал заявление о том, что его «Ниссан» угнали. Сотрудники МВД начали проверку по заявлению и выяснили: мужчина говорит неправду.

- Следователи выяснили, что сотрудники ДПС остановили указанный автомобиль, за рулем которого находилась супруга владельца, кроме того, машина была приобретена в браке и является совместно нажитым имуществом. Сам мужчина пояснил, что накануне он поругался со своей женой, а чтобы отомстить ей, он сообщил в полицию о пропаже машины, - говорят в полиции города.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». И теперь ему может грозить до двух лет колонии. Следователи закончили сбор материалов по этому делу, все передали в суд, который совсем скоро поставит точку и решит, какое наказание понесет этот житель Красноярска.

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