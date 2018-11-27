2018-11-27T15:14:37+03:00
Общество

На Кремлевскую елку от Красноярского края поедут 90 школьников

От нашего региона в этом году в столицу полетят, в том числе, ребята из Норильска и Дудинки
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Списки тех ребят, кто поедет на главную елку страны уже утвердили, а счастливчикам о предстоящем празднике сообщили.Списки тех ребят, кто поедет на главную елку страны уже утвердили, а счастливчикам о предстоящем празднике сообщили.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Кремлевскую елку от Красноярского края поедут 90 школьников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерство образования.

Списки тех ребят, кто поедет на главную елку страны уже утвердили, а счастливчикам о предстоящем празднике сообщили. В этом году от нашего региона в столицу полетят школьники в возрасте от 10 до 13 лет. Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, дети сотрудников, служивших в горячих точках. Также на нынешнюю Кремлевскую елку в составе красноярской делегации отправятся ребята из заполярных городов – Норильска и Дудинки.

- Кремлевская елка – это одно из самых красивых и зрелищных новогодних представлений нашей страны. Посетить ее мечтают многие ребята. Организаторы устраивают не просто театральное представление, а погружают детей в сказку. Уверена, что у всех ребят эта поездка оставит много ярких и добрых воспоминаний, – прокомментировала министр образования края Светлана Маковская.

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