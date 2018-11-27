СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-27T15:04:20+03:00

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В Красноярске молодому человеку за жестокое убийство девушки и надругательство над трупом дали 22 года колонии строгого режима. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, все случилось в конце декабря прошлого года. 22-летний парень приехал к своей 22-летней знакомой. Молодые люди сидели, выпивали. А потом гость набросился на хозяйку – избил ее и «совершил в отношении неё иные действия сексуального характера» (цитата пресс-релиза).

Потом парень испугался, что его найдут и будут судить, и он решил избавиться от жертвы.

- Он задушил девушку, надругался над телом умершей, разрисовав его различными эзотерическими символами, похитил из квартиры погибшей вещи и ценности и с места происшествия скрылся, - комментируют следователи.

Этот молодого человека судили по четырем статья уголовного кодекса: за убийство, иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, надругательство над телом умершей, хищение. В итоге суд приговорил мужчину к 22 годам колонии строгого режима.