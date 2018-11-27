СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-27T12:59:56+03:00

На подозреваемых завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им грозит до 15 лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Шушенском районе приятели убили мужчину, который попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следователей, 16 ноября в Шушенском нашли тело 32-летней женщины. По этому факту завели уголовное дело по статье «убийство». Под подозрение попал гость женщины, который накануне был у нее, - 40-летний житель Норильска.

Через некоторое время следователям поступила информация: кто-то рассчитался картой жителя заполярного горда в местном магазине. Но, оказалось, что покупки совершал не он, а двое приятелей. Как выяснилось позже, мужчина пришел к ним и попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины. За помощь он предложил им деньги.

- Мужчины решили получить от него деньги, при этом избили и связали якобы для того, чтобы он протрезвел, а через несколько часов обнаружили, что он скончался. Они расчленили тело и спрятали на балконе, потратили все деньги с банковской карты погибшего, сняли с него браслет и цепочку с крестом, и даже вытащили у него металлические коронки, - говорят в следственном комитете.

На подозреваемых завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им грозит до 15 лет колонии.