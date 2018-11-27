2018-11-27T12:59:56+03:00
Происшествия

В Шушенском районе приятели убили мужчину, который попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины

На мужчин завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На подозреваемых завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им грозит до 15 лет колонии.На подозреваемых завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им грозит до 15 лет колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Шушенском районе приятели убили мужчину, который попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следователей, 16 ноября в Шушенском нашли тело 32-летней женщины. По этому факту завели уголовное дело по статье «убийство». Под подозрение попал гость женщины, который накануне был у нее, - 40-летний житель Норильска.

Через некоторое время следователям поступила информация: кто-то рассчитался картой жителя заполярного горда в местном магазине. Но, оказалось, что покупки совершал не он, а двое приятелей. Как выяснилось позже, мужчина пришел к ним и попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины. За помощь он предложил им деньги.

- Мужчины решили получить от него деньги, при этом избили и связали якобы для того, чтобы он протрезвел, а через несколько часов обнаружили, что он скончался. Они расчленили тело и спрятали на балконе, потратили все деньги с банковской карты погибшего, сняли с него браслет и цепочку с крестом, и даже вытащили у него металлические коронки, - говорят в следственном комитете.

На подозреваемых завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им грозит до 15 лет колонии.

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