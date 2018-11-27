2018-11-27T12:13:34+03:00
Общество

Управляющие компании Красноярска не должны резко повышать плату за услуги ЖКХ

Об этом предупреждают в городской администрации
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В департаменте говорят, законом устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги. Сейчас он составляет 3,9%.В департаменте говорят, законом устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги. Сейчас он составляет 3,9%.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Управляющие компании Красноярска не должны резко повышать плату за услуги ЖКХ. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства краевого центра.

В департаменте говорят, законом устанавливается предельный индекс роста цен на коммунальные услуги. Сейчас он составляет 3,9%. То есть, максимум, насколько могут вырасти счета за «коммуналку», скажем, в декабре 2018-го по сравнение с декабрем 2017-го - это те самые 3,9%. Большее повышение незаконно.

- Если фактически людям начислили плату за коммунальные услуги на бОльшую сумму, управляющие организации должны произвести снижение платы до размера платы за декабрь прошлого года, увеличенной на предельный индекс. Если плата превышает предельный рост, управляющие организации (а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительный кооперативы, ресурсоснабжающие организации) могут получить компенсацию из бюджета города, - говорят в пресс-службе департамента горхозяйства.

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