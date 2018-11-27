2018-11-27T11:35:36+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в тазу с водой утонул 9-месячный малыш, за которым присматривала 14-летняя сестра

На мать детей завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если дело дойдет до суда, и женщину признают виновной, ей может грозить до двух лет колонии.Если дело дойдет до суда, и женщину признают виновной, ей может грозить до двух лет колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае в тазу с водой утонул 9-месячный малыш, за которым присматривала 14-летняя сестра. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, малыш был одним из семерых детей в семье. Накануне вечером их мать пошла на улицу, работать по хозяйству, а за малышами попросила присмотреть старшую, 14-летнюю дочку. Девочка делала уроки в комнате, смежной с той, где играли малыши, а вход в эту комнату закрывала самодельная дверца, которая не позволяла детям выйти.

Через 20 минут после ухода матери девочка увидела, что дверца открыта, а в другой комнате в тазу с водой лежит ее девятимесячный братишка. Девочка позвала маму, та пыталась сначала сама реанимировать малыша, потом позвала местного фельдшера. Но та только констатировала смерть ребенка.

На женщину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если дело дойдет до суда, и женщину признают виновной, ей может грозить до двух лет колонии. Как говорят следователи, эта семья - благополучная, и мать детей не пьет, и до этого всегда следила за малышами.

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