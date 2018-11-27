2018-11-27T10:15:18+03:00
Общество

Почти везде плохо: во всех районах Красноярска датчики, показывающие загрязнение, зашкаливают

Над краевым центром вновь нависли вредные выбросы
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Спровоцировала такаю ситуацию безветренная погода, установившаяся в краевом центре, уверены специалисты. Фото: скриншот с сайта "Красноярск. Небо".Спровоцировала такаю ситуацию безветренная погода, установившаяся в краевом центре, уверены специалисты. Фото: скриншот с сайта "Красноярск. Небо".
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Почти везде плохо: во всех районах Красноярска датчики, показывающие загрязнение, зашкаливают. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, датчики проекта «Красноярск. Небо» 27 ноября показывали сложную обстановку с загрязнением воздуха почти везде в краевом центре.

Чистым и свежим воздухом сегодня могут наслаждаться только жители Удачного и Академгородка. Хуже всего – тем, кто находится в центре, на Ады Лебедевой, там приборы показывают предельно высокую концентрацию вредных веществ в атмосфере.

Почти тоже самое на Ботаническом, Киренского, Копылова, Железнодорожников, Мужества, Комсомольском. Не лучше картина и на правом берегу – там (на Юности, Свердловской, Павлова, в Образцово) датчики также показывают высокое загрязнение воздуха.

Спровоцировала такаю ситуацию безветренная погода, установившаяся в краевом центре, уверены специалисты.

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