Почти везде плохо: во всех районах Красноярска датчики, показывающие загрязнение, зашкаливают
Почти везде плохо: во всех районах Красноярска датчики, показывающие загрязнение, зашкаливают. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, датчики проекта «Красноярск. Небо» 27 ноября показывали сложную обстановку с загрязнением воздуха почти везде в краевом центре.
Чистым и свежим воздухом сегодня могут наслаждаться только жители Удачного и Академгородка. Хуже всего – тем, кто находится в центре, на Ады Лебедевой, там приборы показывают предельно высокую концентрацию вредных веществ в атмосфере.
Почти тоже самое на Ботаническом, Киренского, Копылова, Железнодорожников, Мужества, Комсомольском. Не лучше картина и на правом берегу – там (на Юности, Свердловской, Павлова, в Образцово) датчики также показывают высокое загрязнение воздуха.
Спровоцировала такаю ситуацию безветренная погода, установившаяся в краевом центре, уверены специалисты.