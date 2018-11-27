Деньги прилюдно не считать, с расстегнутой сумкой не ходить: красноярские полицейские предупреждают о карманниках
Деньги прилюдно не считать, с расстегнутой сумкой не ходить: красноярские полицейские предупреждают о карманниках. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.
Сотрудники отдела МВД краевого центра дают горожанам советы: что нужно делать, а чего делать не стоит, чтобы не стать жертвами карманных воров.
Рекомендации на самом деле очень простые и давно известные: в многолюдных местах и в переполненном транспорте быть внимательнее, следить за своими вещами, с расстегнутой сумкой не ходить, а кошелек лучше держать в нагрудном кармане.
- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок; не храните в кошельке записку с пин-кодом от банковской карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте; не пересчитывайте содержимое кошелька публично, - говорят в пресс-службе полиции краевого центра.