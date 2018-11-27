2018-11-27T09:44:18+03:00
Общество

Деньги прилюдно не считать, с расстегнутой сумкой не ходить: красноярские полицейские предупреждают о карманниках

Что делать, чтобы не стать жертвой воров?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Рекомендации на самом деле очень простые и давно известные: в многолюдных местах и в переполненном транспорте быть внимательнее, следить за своими вещами, с расстегнутой сумкой не ходить, а кошелек лучше держать в нагрудном кармане.Рекомендации на самом деле очень простые и давно известные: в многолюдных местах и в переполненном транспорте быть внимательнее, следить за своими вещами, с расстегнутой сумкой не ходить, а кошелек лучше держать в нагрудном кармане.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Деньги прилюдно не считать, с расстегнутой сумкой не ходить: красноярские полицейские предупреждают о карманниках. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сотрудники отдела МВД краевого центра дают горожанам советы: что нужно делать, а чего делать не стоит, чтобы не стать жертвами карманных воров.

Рекомендации на самом деле очень простые и давно известные: в многолюдных местах и в переполненном транспорте быть внимательнее, следить за своими вещами, с расстегнутой сумкой не ходить, а кошелек лучше держать в нагрудном кармане.

- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок; не храните в кошельке записку с пин-кодом от банковской карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте; не пересчитывайте содержимое кошелька публично, - говорят в пресс-службе полиции краевого центра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24