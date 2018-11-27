СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-27T08:48:01+03:00

Уточнить расписание работы футбольных полей, катков, хоккейных коробок и других спортплощад можно в образовательных учреждениях. Фото: пресс-служба администрации города

Где можно узнать адреса и режимы работы футбольных полей, катков и хоккейных коробок?

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Школы Красноярска приглашают на свои спортплощадки не школьников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования города.

Те площадки для занятия спортом, которые есть в школах краевого центра, в учебное время используют по назначению, для занятий там детей. А вот после уроков некоторые образовательные учреждения готовы предложить площадки для занятий горожанам.

- В 20 учреждениях работают общедоступные катки и хоккейные коробки, в 13 школах все желающие могут поиграть в зимний футбол, во дворах семи учреждений можно покататься на лыжах. Уточнить расписание работы футбольных полей, катков и хоккейных коробок можно в образовательных учреждениях, - говорят вглавном управлении образования.

КОНКРЕТНО

Где можно посмотреть список школ со спортивными площадками, где могут позаниматься горожане:

- на сайте городской администрации по этой ссылке.