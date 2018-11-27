СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-27T08:04:46+03:00

Проблема есть – этого не отрицают и в природоохранной прокуратуре, там считают, что городу необходимо семь таких станций (по одной в каждом районе). Фото: ТВК

Водители спецмашин говорят, что им не выгодно сливать отходы на единственной в городе станции

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В Красноярске бастуют ассенизаторы – они не принимают заказы на откачку септиков. Об этом сообщают Новости ТВК.

Причина забастовки водителей и владельцев спецмашин в том, что с некоторых пор их обязали сливать отходы только в одном месте, на 60 лет Октября. И если ехать туда, скажем, из отдаленных районов левого берега, получается невыгодно. Сами водители спецмашин утверждают: они заработают на таком заказе меньше, чем потратят.

Тем временем, проверяющие взялись за это строго. За слив отходов в неположенном месте – штраф или даже помещение автомобиля на штрафстоянку.

Проблема есть – этого не отрицают и в природоохранной прокуратуре, там считают, что городу необходимо семь таких станций (по одной в каждом районе). Представители прокуратуры уже отправили в администрацию Красноярска соответствующие документы.

В администрации говорят: проблему решать будут, но дело это не одного дня и даже года. А пока ассенизаторы бастуют, люди, пользующиеся их услугами, платят за вывоз отходов муниципальным компаниям, и это выходит дороже.