СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-27T06:55:00+03:00

На участках, вошедших в пояс, нельзя будет строить капитальные здания и вырубать деревья

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Красноярск «обвяжут» зеленым поясом. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона.

По данным ведомства, уже готов проекта перечня границ и участков, которые вошли в лесопарковый зеленый пояс Красноярска. На этих участках нельзя будет вести некоторые виды хозеятеьности – строить капитальные здания, складировать отходы, вести геологоразведку, строить животноводческие фермы и комплексы, а также вырубать зеленые насаждения.

- Уже проделана большая работа – сформирован перечень участков, которые войдут в лесопарковый зеленый пояс Красноярска. Предлагаем жителям краевого центра ознакомиться с данным перечнем, внести свои предложения по его корректировке до его утверждения. Как только информация пройдет обсуждение, и будут учтены все замечания жителей столицы региона, мы продолжим свою работу. Следующий этап – постановка участков на кадастровый учет. Завершить это мероприятие мы планируем в 2019 году, – рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

КОНКРЕТНО

Где можно ознакомиться с проектом:

- на сайте министерства по этой ссылке

Куда можно направлять свои предложения по поводу проекта:

- на электронную почту - ohotnadzor24@mail.ru