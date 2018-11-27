СЕГОДНЯ 06:19 2018-11-27T06:19:03+03:00

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Под Красноярском уберут два самых неудобных для автомобилистов железнодорожных переезда. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления дорог.

Речь идет о переездах в районе станций Зыково и Камарчага. В районе станции Зыково через несколько лет планируют построить дорогу, по которой автомобилисты смогут объехать это пересечение с железнодорожными путями, а в районе Камарчаги появится путепровод.

- Железнодорожный переезд на автодороге «Саяны» не входит в список особо опасных. Но интенсивное направление железнодорожной ветки заставляет часто опускать шлагбаум, а автомобилисты вынуждены простаивать в пробках. После сдачи в эксплуатацию путепровода эта проблема будет решена. Такая же ситуация с переездом в районе станции Зыково. Во время дачного сезона пробки здесь достигают 3-4 километров. Поэтому решено организовать обход этого железнодорожного переезда на автодороге Красноярск – Кузнецово – Зыково с выходом на путепровод автодороги Березовка – Маганск, - рассказывает заместитель руководителя КрУДор по содержанию автодорог Евгений Михалев.