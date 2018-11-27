2018-11-27T04:58:40+03:00
Происшествия

В Норильск под видом краски для волос прислали крупную партию «синтетики»

Молодой человек, получивший посылку, может отправиться в тюрьму на пожизненное [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
На молодого жителя Норильска завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».На молодого жителя Норильска завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Норильск под видом краски для волос прислали крупную партию «синтетики». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Наркотики в банках из-под краски для волос.

Этого 23-летнего жителя заполярного города оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков норильской полиции задержали прямо в отделении почты. У парня изъяли посылку, в которой были три пластиковых банки из-под краски для волос. А внутри них вместо краски был порошок. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общим весом почти в два килограмма, что является особо крупным размером.

На молодого жителя Норильска завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Подозреваемый задержан, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске бастуют ассенизаторы – они не принимают заказы на откачку септиков
Остановился в сугроб: в Назарове инспекторы в ходе погони задержали пьяного «повторника»
Красноярск «обвяжут» зеленым поясом
Молодая жительница Красноярска «выписала» гашиш из Амстердама
Под Красноярском уберут два самых неудобных для автомобилистов железнодорожных переезда
Вот так хайпанули: в Красноярске на катке подростки подожгли приятеля
В красноярских школах используют «симуляторы будущего»
Руководитель красноярского департамента транспорта проехался в городских автобусах
В Красноярске за выходные задержали 46 пьяных водителей
В Красноярском крае новый начальник Управления по вопросам миграции
На краевом портале госуслуг заработал новый сервис "Штрафы ГИБДД"
В Красноярске на улице Щорса отключат отопление: нужен срочный ремонт теплотрассы
В Красноярске сфотографировали охоту волков на марала
В Красноярском крае бык убил работника сельхозтехникума
Красноярские ученые могут определить состояние лошади по слюне
В центре Красноярска столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Кто станет победительницей конкурса «Самая красивая мама – 2»?
В Красноярске пациентка подарила хирургу мочалки
Красноярск восстанавливается после сильного ветра
Арестован заместитель управляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю
Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух
В Красноярске названа дата открытия левобережной развязки с Николаевского моста
В Хакасии, где ищут пропавших туристов, не утихает ветер
Прогноз: Красноярский край заработает больше других регионов