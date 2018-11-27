СЕГОДНЯ 04:58 2018-11-27T04:58:40+03:00

На молодого жителя Норильска завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодой человек, получивший посылку, может отправиться в тюрьму на пожизненное [видео]

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В Норильск под видом краски для волос прислали крупную партию «синтетики». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Наркотики в банках из-под краски для волос.

Этого 23-летнего жителя заполярного города оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков норильской полиции задержали прямо в отделении почты. У парня изъяли посылку, в которой были три пластиковых банки из-под краски для волос. А внутри них вместо краски был порошок. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общим весом почти в два килограмма, что является особо крупным размером.

На молодого жителя Норильска завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Подозреваемый задержан, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.