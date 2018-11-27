2018-11-27T04:34:20+03:00
Общество

Руководитель красноярского департамента транспорта проехался в городских автобусах

Какие нарушения в работе перевозчиков нашел Дмитрий Петров?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Проверить успели три маршрута: № 43, 11 и 12. Без нарушений не обошлось. Фото: пресс-служба департамента транспортаПроверить успели три маршрута: № 43, 11 и 12. Без нарушений не обошлось. Фото: пресс-служба департамента транспорта
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Руководитель красноярского департамента транспорта проехался в городских автобусах. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента.

Накануне, Дмитрий Петров и журналисты решили стать «тайными пассажирами» и проехаться в автобусах как обычные пассажиры. Съемку вели на камеры мобильных телефонов.

Проверить успели три маршрута: № 43, 11 и 12. Без нарушений не обошлось: водитель 43-го автобуса нарушил правила движения, а в 11-м висели не те маршрутные схемы (других маршрутов).

Очень хочется верить в то, что перевозчиков заранее об этих проверках не предупреждали. Ведь обычно даже за день водители городских автобусов позволяют себя десятки нарушений. И то, что нашел Петров на проверяемых им маршрутах, что называется, мелочи, по сравнению с тем, с чем сталкиваются каждый день красноярцы.

Хотите, чтобы руководитель городского департамента транспорта проверил маршрут, которым вы пользуетесь постоянно? Напишите его номер в комментариях под этой новостью или к постам в наших социальных сетях, и мы передадим эту информацию в департамент.

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