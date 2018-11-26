2018-11-26T19:11:08+03:00
Происшествия

На плотине Богучанской ГЭС произошло ДТП, погиб человек

Авария произошла во время уборки снега [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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На плотине Богучанской ГЭС произошло ДТП, погиб человек.

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Сегодня на плотине Богучанской ГЭС произошло столкновение грузовика и бобкэта, попавшее в поле зрения камер видеонаблюдения.

Работает снегоуборочная техника, вся проезжая часть окутана снежным облаком, ничего не видно. В это время подъезжает бобкэт, останавливается, поскольку видимости практически нет.

В это время из снежного облака вылетает КамАЗ и на полном ходу сносит бобкэт. Как сообщают очевидцы: водитель бобкэта скончался в больнице.

Только за первые полчаса видео посмотрели около шести тысяч человек. Большинство обвиняют водителя грузовика: «в таких случаях максимум 20 км час обязан был двигаться». Некоторые считают, что был вариант избежать аварии: «Уборщики могли бы и прекратить уборку видя как несется этот КамАЗ, чтоб обеспечить видимость». Однако нужно еще учесть, что бобкэт стоял на встречной полосе движения. То есть там, где его быть не должно.

«Все пазлы сложились в ДТП со смертельным исходом. Один закрыл видимость, второй встал на встречке и непонятно чего ждал, а третий нёсся сломя голову».

На плотине Богучанской ГЭС произошло ДТП, погиб человек.

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