В Красноярске за выходные задержали 46 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-26T17:31:56+03:00

Если пьяных водителей не останавливает наказание, то, может, их смогут вразумить родные и близкие? Фото: Мария ЛЕНЦ

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У автоинспекторов Красноярска есть всем известная традиция: проверять трезвость водителей в пятницу вечером, в выходные и в понедельник утром, когда соблазн выпить рюмку-другую особенно велик и когда последствия возлияния еще не выветрились. Чаще всего патрули стоят на выездах из дачных поселков и из мест массового отдыха. Никакой тайны нет, водители об этом прекрасно знают. Тем и удивительнее, что это многих не останавливает.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель» за минувшие выходные: были задержаны 46 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, 12 из них совершили данное правонарушение повторно, и им грозит уже уголовная ответственность. Транспортные средства нетрезвых водителей были помещены на специализированную стоянку.

Следующий рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Красноярске уже в эту пятницу, 30 ноября.