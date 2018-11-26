В Красноярском крае новый начальник Управления по вопросам миграции

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-26T17:21:54+03:00

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Уже много лет этой службой в Красноярском крае руководят женщины. Прежний руководитель вышла на пенсию, новым стала Елена Сидельникова. Елена Николаевна начала службу в органах внутренних дел в 1993 году, ее первая должность - инспектор отдела паспортно-визовой службы ОВД Центрального района. С 2007 по 2015 занимала руководящие должности в подразделениях УФМС России по Красноярскому краю.

В декабре 2017 года была назначена на должность заместителя начальника управления - начальника организационно-методического отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю.

Елена Сидельникова – полковник полиции, ей 49 лет, замужем, воспитывает сына.

Напомним, управление по вопросам миграции занимается выдачей и заменой паспортов, регистрационным учетом, выдачей разрешений на привлечение и использование иностранных работников, оформлением виз для иностранцев и т.п.