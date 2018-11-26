2018-11-26T17:21:54+03:00
Общество

В Красноярском крае новый начальник Управления по вопросам миграции

Ею стала полковник полиции Елена Сидельникова
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с сайта 24.мвд.рфФото с сайта 24.мвд.рф
Изменить размер текста:

Уже много лет этой службой в Красноярском крае руководят женщины. Прежний руководитель вышла на пенсию, новым стала Елена Сидельникова. Елена Николаевна начала службу в органах внутренних дел в 1993 году, ее первая должность - инспектор отдела паспортно-визовой службы ОВД Центрального района. С 2007 по 2015 занимала руководящие должности в подразделениях УФМС России по Красноярскому краю.

В декабре 2017 года была назначена на должность заместителя начальника управления - начальника организационно-методического отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю.

Елена Сидельникова – полковник полиции, ей 49 лет, замужем, воспитывает сына.

Напомним, управление по вопросам миграции занимается выдачей и заменой паспортов, регистрационным учетом, выдачей разрешений на привлечение и использование иностранных работников, оформлением виз для иностранцев и т.п.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске за выходные задержали 46 пьяных водителей
На краевом портале госуслуг заработал новый сервис "Штрафы ГИБДД"
В Красноярске на улице Щорса отключат отопление: нужен срочный ремонт теплотрассы
В Красноярске сфотографировали охоту волков на марала
В Красноярском крае бык убил работника сельхозтехникума
Красноярские ученые могут определить состояние лошади по слюне
В центре Красноярска столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Кто станет победительницей конкурса «Самая красивая мама – 2»?
В Красноярске пациентка подарила хирургу мочалки
Красноярск восстанавливается после сильного ветра
Арестован заместитель управляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю
Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух
В Красноярске названа дата открытия левобережной развязки с Николаевского моста
В Хакасии, где ищут пропавших туристов, не утихает ветер
Прогноз: Красноярский край заработает больше других регионов