2018-11-26T17:06:39+03:00
Общество

На краевом портале госуслуг заработал новый сервис "Штрафы ГИБДД"

Для получения оперативной информации нужна только учетная запись
Татьяна РЯБИНИНА
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Платить штрафы как можно быстрее, - выгодно.Платить штрафы как можно быстрее, - выгодно.Фото: Татьяна РЯБИНИНА
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Те, кто зарегистрирован на краевом портале госуслуг, теперь могут оперативно узнавать обо всех своих штрафах. И о тех, что получены недавно, и о тех, что давно оплачены. Здесь появился новый сервис под названием "Штрафы ГИБДД", об этом сообщает официальный сайт краевой администрации.

Условие только одно - подтвержденная учетная запись на краевом портале госуслуг. Информация о штрафах отображается в онлайн-режиме.

Информацию можно получить как по серии/номеру удостоверения на управление транспортным средством, так и по серии/номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.

Напомним, получать оперативную информацию о штрафах ГИБДД очень выгодно: оплатить штрафы можно онлайн на портале госуслуг с 50% скидкой в течение 20 дней с момента выписки штрафа госавтоинспектором. Напомним, за 10 месяцев этого года система фотофиксации "выписала" около миллиона штрафов.

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