В Красноярске на улице Щорса отключат отопление: нужен срочный ремонт теплотрассы

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-26T16:41:48+03:00

Ремонт планируют сделать всего за несколько часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Во время планового обхода теплосетей на улице Щорса было замечено парение. 27 ноября сотрудники Красноярской теплотранспортной компании начнут срочный ремонт трубопровода в районе дома №22, об этом сообщают «Городские новости».

Для этого потребуется разобрать трамвайные пути. До 24.00 27 ноября изменится схема движения трамваев №№ 4, 5, 6, 7. Также будет ограничено движение автотранспорта по ул. Щорса при движении от Мичурина в сторону Пионерской правды.

Ремонт потребует и отключения тепла, его не будет с 10.00 до 17.00 27 ноября. Горячее водоснабжение останется. Погода поможет пережить ремонт с минимальными потерями, напомним, всю эту неделю синоптики прогнозируют тепло, вплоть до плюсовых температур.

27 ноября не будет отопления по следующим адресам:

ул. Щорса, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19

ул. Мичурина, 33, 35, 37 (шк. №49), 39, 41, 43, 45, 47 (ДС №278), 49

ул. Щербакова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16А (дом ребенка), 21, 23А, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

ул. Кутузова, 12А, 14, 16, 18, 17 (ДС №81), 19, 20, 21, 23, 25

ул. Гастелло, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

ул. Павлова, 4, 4/1, 4 стр. 3, 5, 7 (МСЧ №7), 5, 7, 9, 11, 13

ул. Маяковского, 9 (шк. №81)

ул. Новая, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.