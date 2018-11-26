В Красноярском крае бык убил работника сельхозтехникума

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-26T12:49:47+03:00

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Когда 48-летний скотник учебного хозяйства КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» пришел на суточную смену, он отправился загонять коров на дойку. В общем стаде в этот момент находился бык-производитель, он напал на мужчину, нанес ему множественные повреждения, ставшие смертельными. Усмирить быка не было возможности, у него в носу не было специального кольца, которое позволяет управлять животным. Работник техникума скончался еще летом, 21 августа, несчастный случай на производстве проверяла Государственная инспекция труда, и она установила нарушение требования охраны труда по соблюдению условий содержания животных, что и стало причиной смерти скотника. Было возбуждено уголовное дело по ст.143 (нарушение требований охраны труда).

Опрошены директор и работники техникума, проведена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.