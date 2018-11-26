Красноярские ученые могут определить состояние лошади по слюне

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-26T12:32:23+03:00

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Когда лошадей готовят к соревнованиям, очень важно правильно оценивать их физическое состояние. В основе новой скрининг-системы — разработанный на кафедре биофизики СФУ метод ферментативного биолюминесцентного анализа слюны лошадей.

Доктор биологических наук, профессор кафедры биофизики СФУ Оксана Коленчукова рассказала об основных плюсах этого метода: забор крови – стресс для животного, а сбор слюны – нет, к тому же биолюминесцентный метод - это всего 5–10 минут, и, наконец, тест-систему, работающую на батарейках, можно брать с собой в любое место.

Основой портативной тест-системы является реагент «Энзимолюм», в состав которого входят ферменты светящихся бактерий. Если лошадь утомилась, либо находится в плохой физической форме, интенсивность свечения снижается.

Систему уже протестировали на первой пилотной группе лошадей из конюшни Красноярского аграрного университета.

«Мы предложили использовать в биотестах вместо живых организмов, например, светящихся бактерий, ферменты из них. Предложенный нами метод в 1000 раз дешевле существующих аналогов. У нас разработана платформенная технология для экологического мониторинга состояния воды, почвы, воздуха. Тест-системы для определения физической формы лошадей — это ещё одно направление использования этой технологии», — пояснила заведующая кафедрой биофизики СФУ, профессор Валентина Кратасюк.