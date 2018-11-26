В центре Красноярска столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-26T11:35:24+03:00

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Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, как два автобуса ехали друг за другом по выделенной полосе по улице Ленина. Перед первым автобусом появилось препятствие, легковой автомобиль, который заезжал во двор. Водитель «ПАЗа» притормозил, пропуская машину, а идущий за ним «НЕФАЗ» не остановился. Скорость движения была небольшой, автобусы только проехали перекресток и еще не разогнались. Однако даже при таком столкновении были пострадавшие!

«С выделенной полосой для автобусов водители хватку теряют», «Зачем им выделили полосу, если им тесно в ней», пишут красноярцы в комментариях. И отмечают, что на момент аварии было очень мало машин!

Такие новости очень кстати в период обсуждения повышения платы за проезд. Может, лучше подумать о мерах, необходимых для безопасности пассажиров? А не закладывать в тариф разбитые по вине водителей автобусы.