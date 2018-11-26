Кто станет победительницей конкурса «Самая красивая мама – 2»?

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-26T11:14:02+03:00

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Остались считанные часы до того, как станет известно имя главной победительницы фотоконкурса «Самая красивая мама -2». Всего же в финал выйдут пять участниц.

Напомним, фотоконкурса «Самая красивая мама - 2» - это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».

Самая сложная задача у посетителей сайта kp.ru. Ведь им приходится ежедневно голосовать за одну или нескольких конкурсанток, каждая из которых очаровательная, прелестна и по-своему неповторима.

Пока лидирует Анастасия Корчмина. У нее двое детей и вот, как она о них пишет: «В моей жизни два цветочка - У меня есть сын и дочка! Буду их в любви растить! Как приятно мамой быть!».

За фотографию Анастасии проголосовали на данный момент 2054 раза. Но все еще может измениться. Ведь лидером еще пару часов назад была другая участница – Надежда Комендант. Поэтому, даже сейчас говорить о том, кто же займет первое место, еще рано. Желаем удачи каждой нашей участнице. Голосование завершится завтра, 27 ноября. В этот же день мы подведем итоги и пригласим победительниц на торжественное награждение 28 ноября. О месте и времени сообщим позже.

А пока, уважаемые посетители сайта «Комсомолки», поддержите наших участниц голосами!

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».