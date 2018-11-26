В Красноярске пациентка подарила хирургу мочалки

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-26T11:00:24+03:00

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О необычном подарке сообщили в социальных сетях сотрудники краевой больницы и добавили: «А между прочим, раньше врачам дарили картошку и даже живых гусей. Так что мочалки - это от души. Кстати, если хотите отблагодарить доктора и добрую медсестру, не оскорбляйте их бутылками».

Необычный подарок, сделанный своими руками и действительно, от души, стали обсуждать врачи и бывшие пациенты, выяснилось, что врачам не раз дарили гусей и петухов, и живых, и уже ощипанных.

«После спасения моего родственника (от тромба спасли человека), моя тетя подарила икону (золото с серебром) святого Луки. А самому врачу сделали презент - много чая и кофе», - предложил вариант благодарности один из красноярцев.

В числе приятных подарков были, в частности, названы собственноручно написанные картины, чай и кофе. А спиртное и сладкое, наоборот, лучше не дарить.